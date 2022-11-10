На крупной конференции в Воронеже обсудили меры поддержки бизнеса

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже прошла конференция, посвященная мерам поддержки малому и среднему бизнесу. Организовали ее представители банковского сектора. В мероприятии приняли участие руководитель областного департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников и вице-мэр Людмила Бородина.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В своем вступительном слове Людмила Викторовна отметила, что администрация города активно поддерживает предпринимателей, которые ведут в столице Черноземья малый и средний бизнес. И привела пример положительного взаимодействия – это передача бизнесменам в концессию городских парков и пешеходных переходов.

– Мы прилагаем усилия, чтобы все участники бизнес-процессов на территории города – представители региональной и муниципальной власти, финансово-кредитных организаций и, конечно же, сами предприниматели – налаживали совместную плодотворную работу, – рассказала Людмила Бородина.

Также она вместе с Сергеем Корчевниковым обсудила с руководителями организаций сотрудничество в реализации проектов в различных сферах.

Представители банковского сектора, в свою очередь, рассказали, как они взаимодействуют с предпринимателями, о планах расширения возможностей для бизнеса и нюансах совместной работы.