В Воронеже на участке проспекта Революции до 1 декабря закроют движение машин

Проезд будет закрыт на 20 суток. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воронежских водителей, ездящих через центр города, предупредили о частичном перекрытии проспекта Революции. Об этом сообщили в телеграм-канале «Воронеж. Революция проспекта».

Движение автотранспорта закроют с 11 ноября до 1 декабря в промежутке между сквером имени Пятницкого и домом № 32 по проспекту Революции. Надо сказать, дорога там довольно небольшая. По ней можно подъехать разве что к аналогу «Макдональдса» «Вкусно и точка», ну и, конечно, к Дому офицеров. В сторону, ведущую от проспекта Революции, дорога упирается в тупик.

В течение почти трех недель в этом месте проспекта будут продолжать укладывать плитку. Надо сказать, идет реконструкция главной улицы Воронежа, мягко говоря, весьма неторопливо. Может, надзорным органам пора уже подгонять обнаглевших подрядчиков?