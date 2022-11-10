В Воронежской области продают завод по производству пшена за 12,3 млн рублей

Завод расположен на земельном участке площадью пять гектаров. Скриншот с сайта объявлений.

Стоимость готового бизнеса составляет 12, 3 миллиона рублей. Крупозавод со складскими помещениями и офисом расположен в Калаче на земельном участке площадью пять гектаров. На предприятии есть трансформаторная подстанция, боксы для автотехники. По периметру размещены камеры видеонаблюдения. Производительность составляет десять тонн готовой продукции в сутки.

По словам продавца, продажа связана со сменой деятельности. При этом он готов оформить рассрочку или обменять на другой бизнес.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем продают сыроваренный завод за 50 млн.