В Воронеже в две многоэтажки на улице Моисеева вернули холодную воду

Место, где ремонтировали трубу. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Ремонтная бригада «РВК-Воронеж» завершила ремонт на водоводе диаметром 200 миллиметров около дома № 65 по ул. Моисеева. На поврежденный трубопровод установили муфту. В 14.40 вода в домах №№ 59 и 65 должна была появиться. Водоканал приносит извинения за временные неудобства в период ремонтных работ.

Напомним, холодной воды в этих двух домах не было еще с праздничных дней, точнее, с 6 ноября. Зато тек кипяток. С чем связан такой парадокс, в «РВК-Воронеж» не пояснили. Техническую воду людям стали подвозить только с 17.30 9 ноября.