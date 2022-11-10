Почти 500 тысяч собрали организаторы благотворительного концерта «Воронеж ZA наших!»

"Воронежские девчата" очаровали публику своим выступлением. Фото Натальи Коньшиной/департамент культуры Воронежской области.

Накануне, 9 ноября, в воронежском концертном зале прошел благотворительный концерт «Воронеж ZA наших!».

На сцене выступили заслуженные артисты региона - Андрей Мирошников, Юрий Смышников и Ольга Чиркова, актриса воронежского театра драмы им. Кольцова Дина Мищенко, обладатель гран-при всероссийского конкурса «Солдатская песня России» Анатолий Никитченко, симфонический оркестр ВКЗ, ансамбль «Воронежские девчата», эстрадный хор FERMATA, мужской хор воронежской филармонии и юные таланты детской киношколы «Стоп!Снято». Для зрителей исполнили патриотические песни и прочитали проникновенные стихи. Бурные овации вызвало исполнение хитов Юрия Хоя и Виктора Цоя.

С продажи билетов удалось собрать порядка полумиллиона рублей. Все средства будут направлены в региональный фонд социальной поддержки населения для помощи нашим мобилизованным землякам.