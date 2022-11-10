В Воронеже будут судить мошенников, обманувших 20 человек на 3,5 миллиона рублей

Каждому из мошенников грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Первый заместитель прокурора Воронежской области Дмитрий Неверов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 31-летнего мужчины и 20-летнего молодого человека, который на момент первого преступления был несовершеннолетним. Их обвиняют в 22 преступлениях, по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину либо в крупном размере».

По версии следствия, с сентября 2020-го по апрель 2021 года эти двое аферистов оформляли рассрочку на граждан в организации, предоставляющей деньги. Те на полученные кредиты покупали цифровую и бытовую технику. Потом эти товары люди передавали мошенникам за незначительное вознаграждение в обмен на обещание дальнейшей выплаты рассрочки.

На самом деле аферисты распоряжались полученными товарами по своему усмотрению, не исполняя обязательства по погашению рассрочки. Всего таким способом обманули 20 жителей Воронежской и Вологодской областей на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Мошенники признали свою вину.

Уголовное дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Воронежа. Каждому из аферистов грозит до шести лет лишения свободы.