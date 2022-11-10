В Воронежской области депутату-директору спортшколы дали условный срок за мошенничество

Директор спортшколы лишился своего поста по крайней мере на два года. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Россошанском районном суде вынесли приговор директору Подгоренской детско-юношеской спортивной школы имени Думчева Сергею Гриценку, являющемуся одновременно местным депутатом. Его признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения» и ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В суде установили, что с 2018-го по 2020 годы директор спортшколы необоснованно завышал премии одному из преподавателей. После этого подчиненный передавал ему часть денег якобы для нужд учреждения. Так из бюджета «ушли» более 150 тысяч рублей. В другом случае руководитель забрал себе часть положенной сотруднику премии - 56 тысяч рублей.

Служители Фемиды учли ряд смягчающих обстоятельств, в частности, положительные отзывы о директоре-депутате и то, что он возместил ущерб по одному из эпизодов преступной деятельности. В итоге ему дали условно 2,5 года с испытательным сроком два года. А также в течение двух лет запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных организациях.