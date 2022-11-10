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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 13:12

В Воронежской области депутату-директору спортшколы дали условный срок за мошенничество

По версии следствия, он похитил более 200 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
Директор спортшколы лишился своего поста по крайней мере на два года.

Директор спортшколы лишился своего поста по крайней мере на два года.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Россошанском районном суде вынесли приговор директору Подгоренской детско-юношеской спортивной школы имени Думчева Сергею Гриценку, являющемуся одновременно местным депутатом. Его признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения» и ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В суде установили, что с 2018-го по 2020 годы директор спортшколы необоснованно завышал премии одному из преподавателей. После этого подчиненный передавал ему часть денег якобы для нужд учреждения. Так из бюджета «ушли» более 150 тысяч рублей. В другом случае руководитель забрал себе часть положенной сотруднику премии - 56 тысяч рублей.

Служители Фемиды учли ряд смягчающих обстоятельств, в частности, положительные отзывы о директоре-депутате и то, что он возместил ущерб по одному из эпизодов преступной деятельности. В итоге ему дали условно 2,5 года с испытательным сроком два года. А также в течение двух лет запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных организациях.