В заказнике «Воронежский» незаконно срубили дубы и сняли почву

Сотрудники природохранной прокуратуры обнаружили грубейшие нарушения закона при проверке в заказнике "Воронежский". Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В межрайонную природоохранную прокуратуру обратился с заявлением о грубейших нарушениях закона в местном заказнике директор Воронежского заповедника имени Василия Пескова.

В заказник «Воронежский» выехал природоохранный прокурор Антон Жуков. В ходе проверки выяснили, что там незаконно вырубили дубы. Также были факты самовольного снятия почв и проведения несанкционированных работ по углублению дна с применением тяжелой техники в береговой полосе местного водоема.

Сейчас выясняют размер причиненного ущерба. После завершения проверки ее материалы направят в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возможном возбуждении уголовного дела.