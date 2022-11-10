В Коминтерновском районе Воронежа вырубают сухие и аварийные деревья

При обрезке старовозрастного или усыхающего дерева через три месяца насаждение обрастает молодыми ветвями. Фото пресс-службы управления экологии Воронежа.

Удаляются аварийные, сухостойные, усыхающие деревья породы ясень, береза, тополь по улицам Маршала Жукова и Текстильщиков. Аналогичные работы по удалению сухих деревьев и обрезке зеленых насаждений в ближайшее время планируются на Московском проспекте. Об этом информирует пресс-служба управления экологии Воронежа.

Санитарная и омолаживающая обрезка деревьев способствует их дальнейшему нормальному развитию. При обрезке старовозрастного или усыхающего дерева через три месяца насаждение обрастает молодыми ветвями и его жизнеспособность увеличивается на десятки лет. В качестве примера можно привести насаждения по улице Остужева и Московскому проспекту.