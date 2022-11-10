В Эстонии нашли медаль воронежского красноармейца

Фото со страницы группы вио «Фронт Лайн» в "ВК"

При проведении поисковых работ в Эстонии найдена медаль "За Отвагу". Об этом сообщил военно исторический клуб «Фронт Лайн» . Поисковики навели справки о владельце награды.

Согласно информации из Центрального Архива Министерства Обороны Российской Федерации этой медалью был награжден старший сержант, командир отделения противотанковых ружей 406 стрелкового полка 124-й стрелковая Мгинской Краснознамённой дивизии Новиков Александр Иванович. Архив сообщает, что он родился в 1919 году в Семилукском районе Воронежской области. Был призван Бауманским РВК, Татарской АССР, г. Казань, Бауманский р-н. Последнее место службы - 124 сд

Поисковики просят откликнуться родственников красноармейца или тех, кому что-то о них известно.

Согласно одним данным, боец убит 23 марта 1944 года, но по другим - попал в плен и остался жив. Освобожден 27 марта 1945 года.