Воронежские волейболисты дважды проиграли «Обнинску»

Сегодня, 10 ноября, в Воронеже завершился 4-й тур чемпионата России высшей лиги «Б» по волейболу среди мужских команд. Местный «Кристалл-Черкизово» после синхронных побед над «Тюменью-ТюмГУ» с одинаковым счетом 3:0 дважды уступил «Обнинску». Причем, если вчера воронежцы худо-бедно бодались (вели 1:0, 2:1, но в итоге уступили 2:3), то сегодня капитулировали в трех партиях, набрав поочередно 22, 23 и 16 очков.

После сегодняшнего игрового дня с 27-ю очками лидирует «Обнинск». Далее идет «Кристалл-Черкизово» (25). Замыкает ТОП-3 махачкалинский «Дагестан» (20). При этом южане сыграли на два поединка меньше. Матчи 5-го тура воронежцы проведут в Обнинске - 15 и 16 ноября сыграют с «Ростовом-Волей» (четвертое место, 17 очков).