В райцентре Воронежской области на «зебре» сбили 8-летних двойняшек

Обоих двойняшек отвезли в больницу. Девочку скорее на всякий случай, а мальчику предстоит серьезное лечение. Фото: из архива «КП»

В среду, 9 ноября, в 18.20 в Ольховатке на улице Октябрьской случилась авария, в которой пострадали дети. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

60-летний водитель Chery, ехавший со стороны поселка Заболотовка в райцентр, сбил на «зебре» двойняшек – восьмилетнюю мальчика и девочку. Дети возвращались домой, отучившись вторую смену.

Двойняшек отвезли в больницу. Более сильно пострадал восьмилетний мальчик. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы. У девочки только ссадины.

Алкотест показал, что водитель во время ДТП был трезв. Его оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за непредоставление преимущества пешеходам. А еще он будет отвечать по ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью».

Полицейские выясняют, почему водитель не смог вовремя затормозить или в крайнем случае объехать детей.