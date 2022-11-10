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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:49

В Воронежской области школьников кормили фальшивым сливочным маслом

В нем обнаружили жиры немолочного происхождения
Олег КУЗНЕЦОВ
Не всякое масло, похожее на сливочное, можно назвать таковым.

Не всякое масло, похожее на сливочное, можно назвать таковым.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Санитарные врачи нагрянули с проверкой в среднюю школу села Первомайское Эртильского района. Время они провели не зря. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили и изъяли десять упаковок сливочного масла по полкило каждая, которое оказалось фальсифицированным. В продукции под маркой «Крестьянское сладкосливочное несоленое» жирностью 82,5% производства курской фирмы «КСЗ» при анализе состава нашли жиры немолочного происхождения.

Директора Первомайской школы за такой выбор поставщика масла оштрафовали. В адрес производителя направили предупреждение. Там организуют проверку специалисты местного отделения Роспотребнадзора. А от сотрудников Эртильской районной администрации потребовали исключить эту курской фирмы из числа поставщиков продуктов для школ.