В Воронежской области школьников кормили фальшивым сливочным маслом

Не всякое масло, похожее на сливочное, можно назвать таковым. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Санитарные врачи нагрянули с проверкой в среднюю школу села Первомайское Эртильского района. Время они провели не зря. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили и изъяли десять упаковок сливочного масла по полкило каждая, которое оказалось фальсифицированным. В продукции под маркой «Крестьянское сладкосливочное несоленое» жирностью 82,5% производства курской фирмы «КСЗ» при анализе состава нашли жиры немолочного происхождения.

Директора Первомайской школы за такой выбор поставщика масла оштрафовали. В адрес производителя направили предупреждение. Там организуют проверку специалисты местного отделения Роспотребнадзора. А от сотрудников Эртильской районной администрации потребовали исключить эту курской фирмы из числа поставщиков продуктов для школ.