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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 11:45

В Воронеже с грузовика на ходу упала стопка листов ДСП

К счастью, соседняя легковушка успела увернуться от опасности
Ирина КАЗАНИНА
Страница сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" в соцсети "ВК"

Страница сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" в соцсети "ВК"

В Воронеже из кузова грузовика на ходу вылетела целая стопка листов ДСП. Авария произошла в Советском районе. Как сообщают очевидцы, груженый стройматериалами КамАЗ при резком повороте потерял часть листов. В этот момент рядом находились другие машины. По словам воронежцев, только по счастливой случайности никого не накрыло. Ближе всех к грузовику находилась «Лада Калина», водитель которой успел увернуться от опасности.

Рабочие быстро загрузили листы в кузов и поехали дальше. Инцидент обошелся без последствий и вызова полиции.

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