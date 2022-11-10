В Воронеже с грузовика на ходу упала стопка листов ДСП

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В Воронеже из кузова грузовика на ходу вылетела целая стопка листов ДСП. Авария произошла в Советском районе. Как сообщают очевидцы, груженый стройматериалами КамАЗ при резком повороте потерял часть листов. В этот момент рядом находились другие машины. По словам воронежцев, только по счастливой случайности никого не накрыло. Ближе всех к грузовику находилась «Лада Калина», водитель которой успел увернуться от опасности.

Рабочие быстро загрузили листы в кузов и поехали дальше. Инцидент обошелся без последствий и вызова полиции.

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