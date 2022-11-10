В Воронеже в фестивале производственной гимнастики победили команды из детсадов

В этом году в фестивале, который проводится с 2019 года, приняли участие более 30 коллективов из учреждений основного, дошкольного и дополнительного образования, культуры, здравоохранения, а также предприятий сферы услуг, финансового сектора, производственного цикла. Об этом информирует пресс-служба администрации Воронежа.

Участники в рамках проведения фестиваля должны были разработать собственный комплекс упражнений производственной гимнастики и подготовить агитационные материалы, которые будут продвигать идею проведения регулярных спортивных занятий не только в их коллективе, но и в масштабах города.

Победителями городского этапа фестиваля стали команды из детского сада, который является структурным подразделением лицея №9 и детского сада №57. Второе место было присуждено командам из детских садов общеразвивающего вида №34 и №124, тройку сильнейших замкнули участники из центров развития ребенка - детских садов № 103 и № 128.