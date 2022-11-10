Воронежский кондитер Инна Сапегина стала «Королем Десертов»

Ренат Агзамов и Инна Сапегина. Фото со страницы Инны Сапегиной в VK.

Согласно регламенту шоу, за статус «Короля» спор ведут профессионалы и любители. Борьба между участниками идет за кубок известного в России кондитера Рената Агзамова и денежный приз.

Инна Сапегина из Россоши приготовила полностью съедобный сервиз по мотивам сказки «Алиса в стране чудес», очаровав членов жюри. Ренат Агзамов отметил, что такого уровня владения навыками еще не видел на шоу.

По словам Инны, она после выхода программы в эфир она до двух часов ночи читала поздравления в соцсетях.

- Спасибо за такие слова в мой адрес, было приятно, до слез, - написала на своей странице в VK Инна Сапегина.

Как отметила новоиспеченная «Королева Десертов», чтобы записать часовую программу, понадобилось почти 20 часов.

- Съемки шли с 7 утра и до 12 ночи. Труд нереальный, спасибо, всем, кто работает над этой программой!