Воронежцы сообщили о выпавшем из окна многоэтажки школьнике

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы сообщили в соцсетях о выпавшем из окна многоэтажного дома школьнике. Ребенка во вторник, 8 ноября, обнаружили на улице Волгоградской. «Скорая» забрала его в больницу.

В пресс-службе воронежского СУСКа «Комсомолке» подтвердили эту информацию, уточнив, что по факту ЧП организовали проверку, которая должна установить все причины и обстоятельства трагедии.

Мы также направили запрос о состоянии школьника в департамент здравоохранения, и будем следить за ситуацией.