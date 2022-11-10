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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 10:29

Воронежцы сообщили о выпавшем из окна многоэтажки школьнике

В обстоятельствах ЧП на улице Волгоградской разбираются следователи
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Воронежцы сообщили в соцсетях о выпавшем из окна многоэтажного дома школьнике. Ребенка во вторник, 8 ноября, обнаружили на улице Волгоградской. «Скорая» забрала его в больницу.

В пресс-службе воронежского СУСКа «Комсомолке» подтвердили эту информацию, уточнив, что по факту ЧП организовали проверку, которая должна установить все причины и обстоятельства трагедии.

Мы также направили запрос о состоянии школьника в департамент здравоохранения, и будем следить за ситуацией.