Проектировщики представили воронежцам свои идеи по благоустройству улицы Карла Маркса

В облике улицы сохранят исторические элементы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Проектировщики представили свое видение благоустройства улицы Карта Маркса в Воронеже в ходе экспертной встречи с архитекторами, урбанистами и представителями администрации, а также на встрече с жителями города. В основу концепции легли градостроительный и социокультурный анализ и пожелания горожан, при помощи онлайн-платформы, на которую поступило более 700 сообщений с привязкой к конкретным локациям на бульваре.

По словам авторов проекта, они постарались «усилить сильное, чтобы не изменить, а сохранить и подчеркнуть ценность улицы». На бульваре обновленном появятся тематические зоны: театр, живопись, музыка, литература, гастрокультура. При этом привычные художники, букинисты и музыканты останутся на привычных местах, но для каждого участка предложены свои архитектурные решения.

Проект предусматривает сохранение деревьев, каждое из которых учтено в проекте. Обыгрывая историческое название улицы – Большая садовая – эксперты предложили дополнить ее цветущими деревьями и растениями.

На бульваре появятся фонари, воссозданные по историческим фотографиям, исторический облик улицы будет отражен также в оформлении вывесок и фасадов зданий, дизайн указателей и лавочек, а также мощении улицы. В проекте сочетаются элементы с отсылкой к истории места и современные приемы благоустройства.

Теперь команда проектировщиков займется на доработкой эскизов, чтобы в начале декабря представить уже готовый проект.