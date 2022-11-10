Билеты на матч воронежского «Факела» с питерским «Зенитом» в Кубке России начнут продавать 11 ноября

Тем, кому посчастливится купить билеты, лучше приходить на стадион заранее. Фото: со страницы ФК "Химки" ВКонтакте.

В пятницу, 11 ноября, в 19 часов на kassir.ru стартует продажа билетов на матч пятого тура Кубка России «Факел» – «Зенит». Игра пройдет в Воронеже 16 ноября, начнется она в 18.00. Это будет последний домашний матч нашей команды в 2022 году. Болельщикам «Факела» будут доступны билеты на Центральную, Восточную и Южную трибуны Центрального стадиона профсоюзов.

А в понедельник, 14 ноября, начнется продажа бумажных билетов в кассах стадиона.

14 и 15 ноября будут открыты две кассы: одна на Центральной трибуне на улице Студенческой и одна на Восточной на улице Фридриха Энгельса. В день игры будут работать по две кассы на Центральной и Восточной трибунах.

Кассы с 14 по 16 ноября будут работать с 11 до 19 часов.

Продажа как электронных, так и бумажных билетов будет идти в режиме «не более двух в одни руки».

Центральный стадион профсоюзов в день матча откроется для болельщиков – в 15:30. Лучше приходить заранее, чтобы не стоять в огромной очереди.

Справки по телефону: (473) 272-71-47.