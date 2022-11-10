В Воронеже возле девятиэтажки по улице Лизюкова появился необычайно длинный пандус

Длина конструкции объясняется крайне просто: власти пожалели тополя и березы. Фото из соцсетей.

Фотографию с непривычно длинным пандусом у дома №17 по улице Лизюкова разместили в одном из воронежских пабликов. Автор недоумевает из-за размеров пандуса, намекая на незаконную его установку.

- Пандус установили на совершенно законных основаниях, - сообщили «КП» в управе Коминтерновского района. - Работы выполнили по заказу Городской дирекции единого заказчика ЖКХ в рамках оказания помощи маломобильному жильцу дома.

При этом, как отметили в управе, сама шумиха вокруг пандуса мало объяснима.

- Раньше возле дома лежали кучи мусора, никто не возмущался. Теперь же, когда власти пошли навстречу инвалидам, все сразу активизировались.

А длина конструкции объясняется крайне просто: пожалели тополя и березы.