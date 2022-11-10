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НовостиСпорт10 ноября 2022 9:52

Команда Воронежской области заняла первое место на чемпионате России по тхэквондо

А всего на счету наших спортсменов 37 медалей, 10 из них - золотые
Юрий КОЗЛОВ
Воронежские мастера тхэквондо отлично выступили на чемпионате и первенстве России.

Воронежские мастера тхэквондо отлично выступили на чемпионате и первенстве России.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Санкт-Петербурге прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. На них приехали 700 спортсменов из 42 регионов страны. Воронежские спортсмены завоевали на этих соревнованиях 37 медалей.

- В чемпионате России наши ребята восемь раз брали золото, столько же они завоевали серебряных наград и 11 раз становились бронзовыми призерами, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Это позволило нашим спортсменам занять первое командное место. В рамках первенства России воронежцы завоевали два золота, три серебра и пять бронзовых награды. По итогам соревнований 27 спортсменов попали в состав национальной сборной.