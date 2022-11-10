Пятеро судей Воронежской области подали в отставку

Пятеро судей в четырех районах Воронежской области подали в отставку. Об этом информирует сайт Квалификационной коллегии судей региона.

Заявления о прекращении полномочий подали - Анна Рязанцева, Наталья Гончаренко (обе – Россошанский районный суд), Светлана Морозова (Грибановский райсуд), Игорь Марухин (Таловский райсуд) и Елена Соловьева (Рамонский райсуд).

Кроме того, на заседании Квалификационной коллегии судей Воронежской области, которое состоится 16 ноября, судья Богучарского районного суда Василий Козлов будет привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка.