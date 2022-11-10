В Воронежской области выделят 133,8 миллиона на санитарную авиацию

В Воронежской области объявили конкурс среди подрядчиков на выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи. Стартовая цена контракта — 133,8 миллиона рублей.

Победитель конкурса будет в течение 2023 года выполнять комплекс авиаработ по заявкам областного центра медицины катастроф. Сюда входит доставка больных и медицинского персонала, медицинских грузов, оказание медицинской помощи и проведение санитарных мероприятий. Объем авиационных работ составит 600 летных часов.

Заявки на участие принимаются до 18 ноября. А победителя назовут 22 ноября.