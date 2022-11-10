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НовостиОбщество10 ноября 2022 9:20

Две воронежские ученицы стали самыми цифровыми школьниками России

В число лауреатов также вошла школа из поселка Отрадное
Алексей СЕРГУНИН

Стали известны итоги II всероссийского конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном образовании». Сразу трое победителей представляют Воронежскую область. Об этом сообщает пресс-служба «Дневник.ру».

Самым цифровым учеником страны признана ученица воронежской гимназии им. А.В. Кольцова Елизавета Пархоменко. В этой же номинации третье место заняла ученица 8-го воронежского лицея Виктория Рябых.

А в номинации «Лучшая цифровая школа» третье удостоилась МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №2» из поселка Отрадное (авторы работы - Наталья Колбасина и Ольга Скогорева).

Всего было получено 330 творческих работ из разных регионов России в четырех номинациях: «Лучшая цифровая школа страны», «Лучший цифровой учитель», «Лучший цифровой ученик» и «Самый цифровой пользователь «Дневник.ру» в России». Победителями конкурса стали 10 участников из Свердловской и Воронежской областей, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Москвы.