Воронежские спортсмены завоевали серебро и бронзу на международном турнире по греко-римской борьбе

Две медали с турнира в Дагестане, где борьба больше, чем спорт, - очень достойный результат. Фото: cspsk-vrn.ru

В дагестанском городе Каспийск завершился международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Сураката Асиятилова. Это был разносторонний человек. В конце 50-х и в 60-е годы XX века он занимался вольной борьбой, на его счету, к примеру, есть победа над легендарным Александром Медведем. А еще Суракат Асиятилов был видным ученым-историком и педагогом.

В турнире участвовали 133 спортсмена до 21 года из нескольких стран мира. Воронежскую область представляли четыре борца, два из них завоевали медали, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Второе место в весовой категории до 87 кг занял Никита Авдеев (СШОР № 10, «Богатырь»). В полуфинале он победил Олега Семейкина из Мордовии - 4:1, а в финале уступил омскому борцу Александру Криухе — 1:3.

Третьим в весовой категории до 72 кг стал Артур Вердян (СШОР № 10, «Олимпиец») Сначала воронежский борец одолел дагестанца Каримулу Муртузова – 3:0, затем победил Адама Абдулаева из Крыма — 3:1. В полуфинале наш спортсмен уступил Александру Оплятову из Краснодарского края — 0:4. Схватку за бронзу Вердян выиграл у Заура Шангереева из Дагестана - 3:1.