В Воронежской области вторые сутки подряд растет суточная заболеваемость коронавирусом

Коронавирус коварен и пока сдаваться не собирается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ухудшается ситуация с суточной заболеваемостью коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

На утро четверга, 10 ноября, заразились еще 99 человек, 24 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 9 ноября заболели 87. Причем в тяжелой форме тоже 24. А 8 ноября сообщали всего о 71 заразившемся. Общее число заболевших за время пандемии в Воронежской области теперь 467 476.

На этот раз никто от осложнений не умер. При том, что на начало дня 9 ноября сообщали об одной смерти. Всего, напомним, ковид свел в могилу 8 562 наших земляков.

В то же время выздоровели еще 144 жителя Воронежской области. Это лучше, чем на утро 9 ноября – тогда закрыли больничный 112 человек, но намного хуже, чем на начало дня 8 ноября, когда с ковидом справились 258 человек.