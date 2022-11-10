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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 8:43

Под Воронежем на трассе столкнулсь две фуры

Один из водителей попал в больницу
Ирина КАЗАНИНА

Накануне в Хохольском районе на трассе «Воронеж-Луганск» произошла авария с участием двух большегрузов. Автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и протаранил грузовик MAN.

В результате столкновения один из водителей попал в больницу с травмами.

Обстоятельства и причина ДТП в рамках организованной проверки выясняют полицейские.

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