Юных боксеров из воронежской школы «Победоносец» временно переведут в другое помещение

Пока в школе "Победоносец" даже проводят совместные открытые тренировки. Будем надеяться, что она сохранится. Фото: Федерация бокса Воронежской области ВКонтакте.

В ситуацию с возможным выселением боксерской школы «Победоносец», располагающейся по адресу: улица Славы, 13А, корпус 1, активно вмешались спортивные чиновники. Руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Дмитрий Соболев сообщил, что 85 ребят, занимающихся там временно переведут на бюджетное отделение СШОР № 33. Пока окончательно не решится вопрос с помещением на улице Славы, они могут заниматься в спортзале на Бульваре Победы, 17Б.

Напомним, школа «Победоносец», в которой боксом занимаются 200 детей, находится на грани закрытия из-за непримиримой позиции собственника здания. Это спортивное образовательное учреждение может остаться без отопления, там уже неоднократно отключали свет. В этот конфликт активно вмешался знаменитый боксер Константин Цзю. Он заявил о своем намерении создать на базе школы «Победоносец» на улице Славы боксерскую академию. При этом Цзю обещает сохранить возможность бесплатно заниматься юным спортсменам.