Медицинские организации Воронежской области получили 22 новые машины

С начала этого года в медицинские учреждения Воронежа и районов области поступили 22 новых легковых автомобиля. Врачи уже совершили на них около 14 тысяч выездов.

По одной машине получили Россошанская, Бутурлиновская районные больницы, а также воронежские горбольница №16 и поликлиника №10.

По две машины отправились в Борисоглебскую, Таловскую, Хохольскую, Эртильскую, Терновскую районные больницы, а также в поликлинику №7 Воронежа.

Еще по три автомобиля получили первая городская поликлиника и Семилукская райбольница.

- Автомобили «Лада Гранта» и «Нива» предназначены для выездов врачей к пациентам на дом, доставки лекарств, перевозок биологического материала для исследований, - пояснили в департаменте здравоохранения Воронежской области.