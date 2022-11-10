Сбитый воронежской автомобилисткой пешеход скончался в больнице

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В среду, 9 ноября, в Воронеже на улице Ленинградской 36-летняя автомобилистка на «Хендэ Солярис» около 17.55 сбила пешехода. Мужчина, на вид ему 50-60 лет, переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успела сориентироваться и вовремя затормозить перед пешеходом.

В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где он через несколько часов скончался.

По факту ДТП в полиции организовали проверку, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Всего, по данным ГУ МВД по области, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрированы 107 ДТП, из них в Воонеже – 81. В 4 авариях травмы различной степени тяжести получили 3 человека, 1 человек погиб.