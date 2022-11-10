Воронежцам объяснили огромные суммы в квитанциях за первый месяц отопительного сезона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В этом месяце воронежцы получили первые счета за отопление в новом сезоне. И многие оказались, мягко говоря, удивлены внушительными суммами, особенно, учитывая тот факт, что отопительный сезон во некоторых домах начался чуть не с середины месяца.

В «Квадре» пояснили, что плата за отопление начисляется двумя способами, в зависимости от того, есть в доме счетчик тепла или нет.

В первом случае плата рассчитывается, исходя из количества потребленной тепловой энергии, согласно данным счетчика, а также с учетом площади жилого помещения. И жильцы оплатят только за столько дней, сколько их дом отапливался в течение октября.

В случае, когда в доме нет общедомового счетчика тепла, счет выставляется за весь месяц, не зависимо от того, сколько дней в нем было отопление. При этом ежемесячная плата для таких собственников в течение сезона е меняется.

- Сумма в «квитке» всегда одинаковая и рассчитывается исходя из площади жилого помещения, утвержденного норматива потребления и тарифа на теплоэнергию, уточнили в «Квадре».