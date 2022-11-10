В воронежском параде приняли активное участие юные реконструкторы

Фото администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

В реконструкции воронежского парада 1941 года наряду со взрослыми участвовали и школьники. В их числе были ребята из юнармейского отряда «Следопыты с улицы Краснознаменной» школы № 40 Ленинского района и из кадетского корпуса «Колыбель русского флота» новоусманской школы №3.

Напомним, по Ленинскому проспекту промаршировали больше 60 реконструкторов в форме бойцов стрелковых дивизий, полка НКВД СССР, добровольческого коммунистического полка, сражавшихся за Воронеж в годы Великой Отечественной войны, а также парадные расчеты юнармейцев из образовательных учреждений города, кадетских корпусов, курсантов ведомственных вузов силовых структур. Была задействована и военная техника тех времен. Событие приурочили к 80-летию освобождения Воронежа.