Воронежский «Буран» разгромно проиграл пензенскому «Дизелю»

Хоккеисты "Дизеля" радуются своей второй заброшенной шайбе, которая в итоге стала победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Провальным вышел выездной матч «Бурана» с пензенским «Дизелем». Хотя первый период завершился в пользу «ураганных». Хороший бросок Владислава Никулина во время розыгрыша большинства на 17 минуте достиг цели – 1:0.

Увы, второй период хоккеисты «Бурана» сыграли отвратительно. На 23 минуте сольный проход Андрея Андриянова завершился точным броском – 1:1. А с 34 минуты оборона «ураганных» окончательно посыпалась. Сначала отрыв два в один, и выстрел Даниила Лапина – 1:2. Почти тут же Андриянов оформил дубль – 1:3. И уже под занавес периода Лапин тоже забросил свою вторую шайбу в этом матче – 1:4.

В перерыве тренерский штаб «Бурана» заменил вратаря Савелия Кононова на Андрея Макарова. Но и он не остался «сухим». На 54 минуте Никита Шавин забросил пятую шайбу, а окончательно оформил разгром на 59-й в большинстве Илья Павлюков – 1:6.

У «Бурана» осталось 13 очков и 24 место после 20 матчей. Впереди игра в Воронеже с «Торосом» из Нефтекамска. Эта команда идет на 15 месте. У «Тороса» 24 очка после 22 игр. Матч, как всегда в будни, начнется в 19.00.