В Воронеже установят памятник врачу Константину Федяевскому

В Воронеже на территории городской клинической больницы № 2 установят памятник известному врачу Константину Васильевичу Федяевскому. Это медучреждение носит его имя. Решение приняли на заседании муниципальной комиссии по культурному наследию.

Для решения всех организационных вопросов, связанных с установкой этого памятника, планируют провести открытый конкурс. Финансировать проект будут из внебюджетных источников.

Члены комиссии по культурному наследию одобрили и идею установки мемориальной доски, посвященной памяти кавалера ордена Мужества Александра Масленникова. С такой инициативой в управу Ленинского района обратились родственники Александра, который в августе погиб при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции.

Руководитель управления культуры Андрей Харитонов рассказал членам комиссии о планах по установке информационных досок с QR-кодами на домах улиц города, имена которых связаны с Великой Отечественной войной.

– Приближается памятная дата – 80-летие со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Планируем провести работу, благодаря которой жители и гости города смогут ознакомиться с информацией о событиях или лицах, в честь которых были названы улицы, – отметил Андрей Харитонов.

Члены комиссии по культурному наследию одобрили установку таких досок. Они появятся на 54 улицах города после совместной работы с управами районов по выбору мест для их удобного размещения.

На заседании также рассмотрели инициативу, с которой к мэру Воронежа обратились члены областной Общественной палаты. Она касается названий новых улиц на территории города в честь медицинских работников, которые борются с короновирусной инфекцией.

Члены комиссии по культурному наследию детально изучили предложенные Общественной палатой названия – улица Медиков, Врачей, улица Династий врачей и приняли решение дополнительно изучить мнение воронежцев по этому вопросу.

Руководитель управления культуры Андрей Харитонов сообщил об обновлении состава комиссии по культурному наследию. Она пополнилась депутатами Мариной Бочаровой и Константином Ашифиным, председателем Совета ветеранов Василием Пеньковым, скульптором Максимом Дикуновым, представителями управления транспорта.