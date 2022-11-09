В Воронежской области водитель получил условный срок за попытку дать взятку начальнику районного ГИБДД

В Острогожском районе вынесли приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего Александра Косенко. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия».

В суде установили, что в августе 2022 года Косенко пытался дать взятку в размере 45 тысяч рублей начальника отделения ГИБДД ОМВД по Острогожскому району в его служебном кабинете. За эти деньги он пытался избежать ответственности за пьяную езду. Начальник от взятки отказался, сообщил о ней куда следует, и оперативники задержали наглого водителя.

- В итоге Александра Косенко приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.