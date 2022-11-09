Воронежский скалолаз взял серебро на всероссийских соревнованиях

Финал для Кирилла Нечипоренко сложился неудачно, но серебро - тоже весомое достижение. Фото: cspsk-vrn.ru

В Санкт-Петербурге завершились всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали-2022». В них участвовали 615 спортсменов в возрасте от 10 до 19 лет. Они представляли 37 регионов России, а также Беларусь. На этих соревнованиях отличился воронежец Кирилл Нечипоренко. Он завоевал серебро в лазании на скорость, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Воронежец выступал среди юниоров. Кстати, в финальную часть соревнований вошли сразу четыре наших спортсмена. Однако Илья Демидов сорвался в 1/8 финала, а Егор Киреев сделал фальстарт в четвертьфинале. Причем его соперником был как раз товарищ по команде Кирилл Нечипоренко. На этой же стадии борьбы Владимир Кирюшкин уступил своему сопернику.

В итоге в полуфинал прошел лишь один Нечипоренко. Он опередил Егора Уткина из Челябинской области, а вот в финале уступил представителю Пермского края Даниилу Сизову из Пермского края. Победитель затратил на прохождение дистанции меньше 7 секунд, а воронежец 7,796 секунды.