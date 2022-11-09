В Ленинском районе Воронежа две многоэтажки на четыре дня остались без холодной воды

Вода в кранах есть, но она очень горячая. Фото: из архива «КП»

Жители домов №№ 59 и 65 по улице Моисеева Ленинского района с 6 ноября вынуждены обходиться без холодной воды. При этом краны не пересохли. Вода из них течет – только почему-то кипяток. Лучше, чем ничего, но для готовки, мытья рук и чистки зубов, мягко говоря, не подходит.

- Заявка об этом коммунальном ЧП к нам поступила. Специалисты «РВК-Воронеж» ведут земляные работы для установления причин и определения объема ремонта. После того, как будет ясно, что необходимо делать для устранения ЧП, бригада постарается восстановить работу водопроводной линии в максимально сжатые сроки. Мы организовали подвоз технической воды во двор дома № 59 по улице Моисеева, - сообщили в ООО «РВК-Воронеж».