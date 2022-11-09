Воронежские шахматисты завоевали золото и три серебра на первенстве ЦФО

Никита Кузьминых завоевал на первенстве ЦФО золото. Фото: cspsk-vrn.ru

Спортсмены из Воронежской области успешно выступили на детско-юношеском первенстве ЦФО по решению шахматных комбинаций. Турнир проходил в Брянском Дворце единоборств имени Артема Осипенко. В нем участвовали представители 17 регионов ЦФО

- Победителем турнира среди юношей до 17 лет стал Никита Кузьминых. Еще три наших спортсмена завоевали серебро. Это Тимур Шаталов — он выступал среди мальчиков до 13 лет, Арман Оганян — среди ребят не старше 15 лет. Евгения Валуйская стала второй среди девушек до 19 лет. Помогал готовить наших спортсменов к соревнованиям действующий чемпион мира по решению шахматных комбинаций Данила Павлов. Воронежские победитель и призеры этого турнира станут основными участниками первенства России, которое пройдет в апреле 2023 года, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.