Губернатор Воронежской области рассказал о введении социального паспорта для семей мобилизованных

Для мобилизованных земляков власти пытаются обеспечить надежный тыл. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что примерно на половину семей мобилизованных жителей нашего региона сформировали так называемый социальный паспорт. Это документ, который дает властям информацию о нуждах и заботах конкретных родственников людей, уехавших в армию.

- Почти со всеми из этой половины семей встретились. За некоторыми из них закрепили соцработника/волонтера. Нескольким сотням семей оказали разовую помощь, в основном по бытовым вопросам. Еще несколько сотен взяли под шефство для оказания уже регулярной помощи и волонтерского сопровождения. Работа продолжается, держу вопрос на личном контроле, - заявил губернатор.

Напомним, в региональном правительстве готовят еще одну меру поддержки. Малоимущим семьям разово выплатят величину прожиточного минимума. Деньги должны поступить каждому члену семьи.

В регионе действуют и другие меры поддержки семей мобилизованных. Малышей от 1,5 лет принимают в детсады вне очереди и без оплаты. Для школьников предусмотрены бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, освобождение от оплаты продленки, бесплатное посещение кружков. Пожилым родственникам-инвалидам оказывают социальное обслуживание на дому. Безработным членам семей дают возможность получить дополнительное профессиональное образование и окажут помощь в трудоустройстве.