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НовостиОбщество9 ноября 2022 15:37

Губернатор Воронежской области рассказал о введении социального паспорта для семей мобилизованных

Александр Гусев заявил, что за некоторыми из них закрепили соцработника или волонтера
Олег КУЗНЕЦОВ
Для мобилизованных земляков власти пытаются обеспечить надежный тыл.

Для мобилизованных земляков власти пытаются обеспечить надежный тыл.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что примерно на половину семей мобилизованных жителей нашего региона сформировали так называемый социальный паспорт. Это документ, который дает властям информацию о нуждах и заботах конкретных родственников людей, уехавших в армию.

- Почти со всеми из этой половины семей встретились. За некоторыми из них закрепили соцработника/волонтера. Нескольким сотням семей оказали разовую помощь, в основном по бытовым вопросам. Еще несколько сотен взяли под шефство для оказания уже регулярной помощи и волонтерского сопровождения. Работа продолжается, держу вопрос на личном контроле, - заявил губернатор.

Напомним, в региональном правительстве готовят еще одну меру поддержки. Малоимущим семьям разово выплатят величину прожиточного минимума. Деньги должны поступить каждому члену семьи.

В регионе действуют и другие меры поддержки семей мобилизованных. Малышей от 1,5 лет принимают в детсады вне очереди и без оплаты. Для школьников предусмотрены бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, освобождение от оплаты продленки, бесплатное посещение кружков. Пожилым родственникам-инвалидам оказывают социальное обслуживание на дому. Безработным членам семей дают возможность получить дополнительное профессиональное образование и окажут помощь в трудоустройстве.