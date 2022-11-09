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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 15:08

В Воронеже мошенники уговорили мужчину заработать на акциях и забрали у него больше миллиона рублей

Он переводил деньги, думая, что делает инвестиции
Юрий КОЗЛОВ
Если вам дорого содержимое ваших банковских карт, не "ведитесь" на уговоры незнакомцев, касающиеся любых финансовых операций.

Если вам дорого содержимое ваших банковских карт, не "ведитесь" на уговоры незнакомцев, касающиеся любых финансовых операций.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

44-летний житель Левобережного района стал новой жертвой мошенников. Он «влетел» по-крупному: он «подарил» аферистам больше миллиона рублей.

26 сентября мужчина нашел в интернете рекламу инвестиций. Легкий, по его мнению, заработок заинтересовал мужчину. Он оставил свой номер телефона для связи.

На следующий день ему позвонила девушка в одном из мессенджеров. Она представилась сотрудницей брокерской компании. И предложила заработать на покупках и продажах акций в Сети. Мужчина согласился. За ним закрепили «аналитика», который в течении полутора месяцев контролировал его деятельность, заключающуюся в переводе денег. За это время «биржевой игрок» перевел на счета мошенников 1 082 300 рублей, состоящие не только из его сбережений, но и из кредитов.

5 ноября аферисты перестали отвечать на звонки. Но только 8 ноября опомнившийся мужчина написал заявление в местный отдел полиции.

- Всего 8 ноября в Воронежской области зарегистрировали 11 мошенничеств и 4 кражи с банковских карт, совершенные бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверившимся аферистам людям, составил более 4 183 000 рублей. Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.