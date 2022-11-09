В Воронеже мошенники уговорили мужчину заработать на акциях и забрали у него больше миллиона рублей

Если вам дорого содержимое ваших банковских карт, не "ведитесь" на уговоры незнакомцев, касающиеся любых финансовых операций. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

44-летний житель Левобережного района стал новой жертвой мошенников. Он «влетел» по-крупному: он «подарил» аферистам больше миллиона рублей.

26 сентября мужчина нашел в интернете рекламу инвестиций. Легкий, по его мнению, заработок заинтересовал мужчину. Он оставил свой номер телефона для связи.

На следующий день ему позвонила девушка в одном из мессенджеров. Она представилась сотрудницей брокерской компании. И предложила заработать на покупках и продажах акций в Сети. Мужчина согласился. За ним закрепили «аналитика», который в течении полутора месяцев контролировал его деятельность, заключающуюся в переводе денег. За это время «биржевой игрок» перевел на счета мошенников 1 082 300 рублей, состоящие не только из его сбережений, но и из кредитов.

5 ноября аферисты перестали отвечать на звонки. Но только 8 ноября опомнившийся мужчина написал заявление в местный отдел полиции.

- Всего 8 ноября в Воронежской области зарегистрировали 11 мошенничеств и 4 кражи с банковских карт, совершенные бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверившимся аферистам людям, составил более 4 183 000 рублей. Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.