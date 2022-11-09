Воронежские IT- специалисты создали новый сайт для школьников

«Знариум» содержит обширную базу знаний, в которой можно найти ответы на вопросы из ЕГЭ, ОГЭ или ВПР и школьной программы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Воронежские IT- специалисты создали новый бесплатный сайт для школьников. «Знариум» содержит обширную базу знаний, в которой можно найти ответы на вопросы из ЕГЭ, ОГЭ или ВПР и школьной программы. Сервис был создан по программе импортозамещения взамен известного польского ресурса, который Роскомнадзор заблокировал за дискредитацию Российской армии.

- За короткий срок мы создали новый бесплатный ресурс, где дети могут спокойно заниматься учебой без лишней пропагандистской информации. Преимущество сервиса в том, что здесь можно найти не сухие ответы на школьные задания, а попросить объяснить и разложить все по полочкам. Миллионы школьников уже перешли на новый популярный ресурс, однако некоторые, возможно, еще не увидели аналог, - отметили разработчики сайта.

Чтобы стать участником портала, задать вопрос или поделиться ответом, нужно зарегистрироваться на сайте. Для этого потребуется всего лишь номер мобильного или адрес электронной почты. Публиковать вопросы и ответы на сайте можно в любое время. Сервис предназначен для обмена знаниями школьников по всей России.

Новым сервисом уже пользуются более 200 тысяч пользователей. Топ-5 регионов, где ресурс больше всего востребован: Москва и Московская область (67 235), Санкт-Петербург и Ленинградская область (37 023), Воронеж и Воронежская область (19 134), Ростов и Ростовская область (17 034) Белгород и Белгородская область (11 345).