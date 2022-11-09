Воронежский «Буран» заключил контракт с нападающим «Тамбова» Артемом Жуком

Артем Жук стал "ураганным", как минимум, на год. Фото: с сайта ХК «Буран»

«Буран» заключил контракт с 22-летним белорусским нападающим Артемом Жуком, воспитанником минской школы хоккея. Соглашение рассчитано на год.

За свою карьеру Жук уже сменил семь команд: «СКА-1946» (Санкт-Петербург), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург), ХК «Сочи», ХК «Ростов», «Лада» (Тольятти), «Химик» (Воскресенск), ХК «Тамбов».

Кроме того, пополнение накануне выездного матча с пензенским «Дизелем» (он пройдет 9 ноября, начнется игра в 19.00) пришло из клуба-шефа. Из череповецкой «Северстали» командировали в стан «ураганных» нападающего Ивана Подшивалова.