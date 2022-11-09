По данным чиновников, маршрут № т17 обслуживается автобусами большой вместимости, которые курсируют со средним интервалом движения около 15-18 минут. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежцы пожаловались на утреннюю давку в автобусах маршрута № т17. По словам горожан, раньше такого не было. Как пояснила пресс-служба мэрии сайту vrn.aif.ru, движение транспорта может сбиваться из-за пробок в часы-пик.

- По зафиксированным системой ГЛОНАСС данным, маршрут № т17 обслуживается автобусами большой вместимости, которые курсируют со средним интервалом движения около 15-18 минут. К сожалению, в часы пик на дорогах Воронежа образуются пробки, из-за чего графики могут сбиваться, - добавили в горадминистрации.

Как следствие - на остановках увеличивается количество ожидающих, а затем и число пассажиров в самих автобусах.

Отметим, что отследить движение автобусов в режиме реального времени можно на сайте Единого оператора городских пассажирских перевозок в разделе «Транспорт-онлайн», а также в приложении VrnBus. На отсутствие автобусов можно пожаловаться по номеру: 260 51 23.