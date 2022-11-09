В Воронежской области весной изменят правила жарки шашлыков и сжигания мусора

С весны можно будет жарить шашлыки на дачных участках уже на законных основаниях. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сельчанам, владеющим небольшими земельными участками, и хозяевам дачных участков пошли навстречу в МЧС России. Там решили с 1 марта 2023 года решили смягчить правила противопожарного режима.

Жарить шашлыки и готовить любую другую пищу на открытом огне с начала весны будущего года можно будет на расстоянии не менее 5 метров от дома, а не 25-ти, как раньше. А чтобы сжечь мусор, нужно отойти на 15 метров. Пока действует норма, регламентирующая значительно большее расстояние, – 50 м.

Если же сжигать мусор в металлической емкости из негорючего материала, то расстояние уменьшается в два раза – до 7,5 метров (пока же – 20 м).

Нововведения приняли после анализа многочисленных справедливых жалоб на то, что множество участков не превышают шести соток. И соблюсти на них нынешние правила было просто невозможно.