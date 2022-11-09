Воронежцы могут посоревноваться в сборе макулатуры

Соревнования продлятся до 15 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежцы могут присоединиться к акции по сбору макулатуры «БумБатл». Это всероссийское соревнование, цель которого сформирование экологической культуры у населения. Принять участи в нем можно до 15 ноября. Об этом рассказали в городском управлении экологии.

Акция проходит уже третий год подряд. Участники соревнуются в количестве собранной бумаги (организации и учреждения), а также в творчестве: жюри выберут лучшие посты в соцсетях, посвященные акции.

Отметим, в прошлом году за две недели участники соревнования собрали более 2,5 тыс. тонн макулатуры. Таким образом они спасли от вырубки около 50 тыс. деревьев или 500 га леса.