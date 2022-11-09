В Воронеже рецидивист украл сумку с деньгами у 83-летней женщины

В Воронеже в дежурную часть отдела полиции № 5 обратилась 83-летняя местная жительница. Пожилая женщина рассказала, что на улице Олеко Дундича на нее со спины напал незнакомец и вырвал из ее рук сумку с такой силой, что она не смогла устоять на ногах и упала на землю. В сумке был кошелек, в котором лежали три тысячи рублей, банковские карты и мобильник.

Полицейские приехали по указанному адресу, опросили жертву ограбления и возможных очевидцев, изучили записи видеокамер, установленных в районе нападения.

Вскоре по подозрению в грабеже задержали 32-летнего неоднократно судимого местного жителя. Оперативники выяснили, что мужчина украденные деньги уже потратил, а банковские карты и сумку выкинул. Мобильник изъяли в ходе обыска, скоро его вернут владелицу.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Задержанному рецидивисту, которого вскоре должны арестовать, грозит до семи лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.