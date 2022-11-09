В воронежском ДК дети около месяца занимаются без отопления

Отоплению обещают вернуть через неделю Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Воспитанники Дома культуры «Придонской» вынуждены заниматься в холодных помещениях. В здании уже около месяца нет отопления. В ДК работают спортивные и танцевальные кружки и секции, в которых учатся дети пяти лет и старше. Подвижные занятия при холодных батареях могут привести к простуде. На неподобающие условия пожаловались родители воспитанников и руководство ДК.

В мэрии пояснили, что отопления нет из-за аварии на трубопроводе, который находится глубоко под землей. Из-за этого провести работы сложно.

- Вчера там проведено совещание, в котором приняли участие представители администрации города, дома культуры, а также подрядной организации. С сегодняшнего дня подрядчик приступил к устранению аварийной ситуации. Планируется, что к концу недели подрядная организация полностью устранит возникший порыв, - рассказали горадминистрации.

Подрядчик должен будет полностью заменить все трубы проблемного участка, чтобы ситуация не повторилась. Сейчас, по данным чиновников, в помещениях ДК сохраняется температура, соответствующая санитарным нормам. Дело в том, что несколько лет назад фасад был утеплен. Он сохраняет тепло внутри здания. Кроме того, перед занятиями помещения отапливают обогревателями.