Воронежская область попала в желтую зону погодной опасности из-за тумана

О неблагоприятных погодных условиях предупредили синоптики Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области установили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать до 18.00 четверга, 10 ноября. Информация об этом размещена на прогностической карте Гидрометцентра России.

По прогнозам воронежских синоптиков, в регионе с вечера среды до вечера четверга будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов. В областном центре 1-3, 6-8 градусов тепла соответственно.

Отметим, к выходным синоптики прогнозируют потепление до +11 градусов. При этом будет солнечно, без осадков.