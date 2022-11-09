В Центральном парке Воронежа установят катки за 7,1 млн рублей

Катки в Центральном парке Воронежа обойдутся в 7,1 млн рублей. Во время торгов удалось сэкономить около 500 тыс. рублей. Информация о результатах тендера появилась на сайте Госзакупок в среду, 9 ноября.

Организация катков будет по двум контрактам. Первый предполагает подготовку каркаса площадок. Начальная максимальная цена контракта составляла 1,85 млн рублей. В итоге ее удалось снизить до 1,38 млн.

Вторым контрактом предусмотрен ремонт холодильной машины и мобильной трубной системы катков. Цену установили в 5,7 млн рублей. Компания выполнит работы за эту сумму – снизить начальную цену во время аукциона не удалось.