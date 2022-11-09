Под Воронежем прокуратура нашла массу нарушений в техникуме, где жестоко избили первокурсника

Фрагмент избиения. Фото: скриншот видео из паблика «Мой и твой Воронеж». Фото: из соцсетей

О результатах проверки по поводу избиения 15-летнего первокурсника в Новоусманского многопрофильного техникума сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, днем 17 октября в воронежских пабликах распространили видео с жестоким избиением 15-летнего подростка. На видео шатающийся парень бьет руками и ногами вчерашнего школьника, в записи слышен мат и смех присутствующих. В комментариях родственники заявляли, что в техникуме регулярно издеваются над первокурсниками: привязывают к кровати и обливают водой, вымогают деньги, снимают штаны и записывают это на видео.

Проверка вытащила на свет божий немало «косяков» в работе администрации техникума. В частности, многочисленные системные нарушения требований закона организации и проведении индивидуальной профилактической работы.

Кроме того, были массовые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры Новоусманского района внесли представление руководителю регионального департамента образования, науки и молодежной политики об устранении нарушений и привлечении их виновников к ответственности.

Директора техникума привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения); ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения); ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах нападения на первокурсника, записанного на видео. Ход следствия находится на контроле прокуратуры района.